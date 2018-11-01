13:19 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Ростов" ожидает до 35 тысяч зрителей на матче с "Зенитом"

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Сегодня, 1 ноября, на стадионе "Ростов Арена" пройдет игра 1/8 финала Олимп - Кубка России между "Ростовом" и "Зенитом". Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на матче ожидается до 35 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 500 болельщиков. 

"Зенит" сыграет в белой форме, вратарь - в черном; хозяева сыграют в желто-синей форме, голкипер - в зеленом.

Матч "Ростов" – "Зенит" состоится сегодня, 1 ноября. Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.

Ростов - Зенит

ОЛИМП-Кубок России: сетка турнира, расписание матчей по стадиям, календарь и результаты игр

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-11-01-segodnya-zenit-sygraet-s-rostovom-v-ramkakh-olimp-kubka-rossii.htm

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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