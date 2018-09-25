Панюков и Ильин - в атаке "Урала" на матч против "Нефтехимика"

"Нефтехимик" и "Урал" объявили стартовые составы на матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России. С первых минут у екатеринбургской команды сыграют Андрей Панюков и Владимир Ильин. Встреча в Нижнекамске начнется в 18.00 по московскому времени.

"Нефтехимик": Трунин, Захаров В., Киреев, Морозов, Ситдиков, Гриднев, Петролай, Макаров, Фатихов, Гилязетдинов, Уридия.

Запасные: Малашенко, Потапов, Канаев, Красильниченко, Шадрин, Бабырь, Каменщиков.

"Урал": Баклов, Ароян, Брызгалов, Ильин, Бавин, Ходжаниязов, Панюков, Аваторе, Бевеев, Эль Кавир, Жигулев.

Запасные: Политаев, Балажиц, Данцев, Бумаль, Егорычев, Юсупов, Емельянов.