Николаев рассудит "Урал" и "Локомотив" в финале Кубка России

Главным арбитром на финальный матч Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" назначен Алексей Николаев, информирует пресс-служба РФС. В качестве ассистентов судьи будут работать Николай Богач, Андрей Глот.

Дополнительными ассистентами судьи назначены Михаил Вилков, Алексей Матюнин, резервным судьей – Вячеслав Семенов, инспектором матча – Андрей Бутенко.

Отметим, что финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" 2 мая, начало – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.