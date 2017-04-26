10:45 | ФУТБОЛ — Кубок России

Николаев рассудит "Урал" и "Локомотив" в финале Кубка России

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Главным арбитром на финальный матч Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" назначен Алексей Николаев, информирует пресс-служба РФС. В качестве ассистентов судьи будут работать Николай Богач, Андрей Глот.

Дополнительными ассистентами судьи назначены Михаил Вилков, Алексей Матюнин, резервным судьей – Вячеслав Семенов, инспектором матча – Андрей Бутенко.

Отметим, что финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" 2 мая, начало – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86329.html

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Свинству Бой!

Хана Уралу. Этот жиробас будет тянуть Локо ,ибо Урал бонзам от футбика в ЕК не нужен.

11:07