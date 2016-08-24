17:22 24 августа | ФУТБОЛ — Кубок России

Михаил Тихонов: "Партнеры поздравили с дебютом и голевой передачей"

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Сын главного тренера "Енисея" Андрея Тихонова 18-летний Михаил, который в Барнауле дебютировал в профессиональном футболе в матче 1/32 финала Кубка России против местного "Динамо" (3:0), поделился эмоциями от своего первого матча в карьере. Примечательно, что во время мини-интервью Тихонова-младшего, игравшего на позиции правого защитника и сделавшего голевой пас на Андрея Козлова, его отца – наставника красноярцев окружили около трех сотен барнаульцев, желающих сфотографироваться и получить автограф.

– С дебютом в профессиональном футболе. Волнение испытывали?

– Спасибо большое за поздравление. Волнения не было, уже уверен в своих силах. Долго к этому шел, сегодня свой шанс получил, им воспользовался.

– Что сказали в команде?

– Партнеры подбадривали, все время подсказывали. После игры поздравили с победой, голевой передачей, дебютом. Андрея Валерьевича еще не видел. (Дмитрий УСКОВ)

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