Массимо Каррера: "В игре против "СКА-Хабаровска" "Спартак" должен быть злым и скромным"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 1/16 финала против "СКА-Хабаровска" отметил, что москвичи рискуют недооценить клуб из ФНЛ. Также итальянец подчеркнул положительные качества в игре клуба из Хабаровска.

– Соперник играет компактно, хорошо обороняется и быстро контратакует, – сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" Каррера. – Нас ждет тяжелый матч, "СКА-Хабаровск" будет хорошо настроен. Долгий перелет? У нас нет оправданий, это футбол, мы должны выйти на поле и сыграть как умеем. "Спартак" должен быть злым и скромным в этой встрече. Самое тяжелое в игре против клуба из ФНЛ – недооценить соперника.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак"