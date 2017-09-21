"Крылья Советов" Тихонова выбили "Локомотив" из Кубка России

Матч 1/16 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Локомотив" завершился победой хозяев поля – 3:2 д.в. В основное время встречи на гол Евгения Башкирова и автогол Неманьи Пейчиновича железнодоржники ответили точными ударами Алексея Миранчука и Соломона Кверквелии, отличившегося в компенсированное время ко второму тайму. Но в дополнительное время гол полузащитника Данила Кленкина принес победу самарской команде.

Напомним, что "Локомотив" является победителем Кубка России сезона-2016/17. Столичная команда стала девятым клубом премьер-лиги, покинувшим розыгрыш Кубка России. В первый день 1/16 финала турнир покинуло шесть из 10 игравших клубов РФПЛ – "Анжи", "Краснодар", "Урал", "Арсенал", ЦСКА и "Динамо", а сегодня из турнира вылетели "Ахмат" и "Уфа".

В 1/8 финала подопечные Андрея Тихонова сыграют с "Рубином".

Кубок России

1/16 финала

"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва) – 3:2 д.в. (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Башкиров, 52 (1:0). Ал.Миранчук, 76 (1:1). Пейчинович, 85 – в свои ворота (2:1). Кверквелия, 90+2 (2:2). Кленкин, 109 (3:2).

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Таранов (Чочиев, 101), Надсон, Немчанинов (Ланин, 74), Ткачук, Мияйлович, Башкиров, Кленкин, Зинков, Корниленко (Самодин, 63).

"Локомотив": Медведев, Ротенберг (Рыбус, 56), Кверквелия, Михалик, Пейчинович (Коломейцев, 88), Фернандеш (Ал.Миранчук, 46), Тарасов, И.Денисов, Ант.Миранчук, Лысов, Эдер.

Предупреждения: Башкиров, 33. Тарасов, 86. Михалик, 103. Конюхов, 115.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Болховитин (Ленинградская область), Воронцов (Ярославль).

21 сентября. Самара. Стадион "Металлург".

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Локомотив"