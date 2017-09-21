"Крылья Советов" Тихонова выбили "Локомотив" из Кубка России

Матч 1/16 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Локомотив" завершился победой хозяев поля – 3:2 д.в. В основное время встречи на гол Евгения Башкирова и автогол Неманьи Пейчиновича железнодоржники ответили точными ударами Алексея Миранчука и Соломона Кверквелии, отличившегося в компенсированное время ко второму тайму. Но в дополнительное время гол полузащитника Данила Кленкина принес победу самарской команде.
Напомним, что "Локомотив" является победителем Кубка России сезона-2016/17. Столичная команда стала девятым клубом премьер-лиги, покинувшим розыгрыш Кубка России. В первый день 1/16 финала турнир покинуло шесть из 10 игравших клубов РФПЛ – "Анжи", "Краснодар", "Урал", "Арсенал", ЦСКА и "Динамо", а сегодня из турнира вылетели "Ахмат" и "Уфа".
В 1/8 финала подопечные Андрея Тихонова сыграют с "Рубином".
Кубок России
1/16 финала
"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва) – 3:2 д.в. (0:0, 2:2, 1:0)
Голы: Башкиров, 52 (1:0). Ал.Миранчук, 76 (1:1). Пейчинович, 85 – в свои ворота (2:1). Кверквелия, 90+2 (2:2). Кленкин, 109 (3:2).
"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Таранов (Чочиев, 101), Надсон, Немчанинов (Ланин, 74), Ткачук, Мияйлович, Башкиров, Кленкин, Зинков, Корниленко (Самодин, 63).
"Локомотив": Медведев, Ротенберг (Рыбус, 56), Кверквелия, Михалик, Пейчинович (Коломейцев, 88), Фернандеш (Ал.Миранчук, 46), Тарасов, И.Денисов, Ант.Миранчук, Лысов, Эдер.
Предупреждения: Башкиров, 33. Тарасов, 86. Михалик, 103. Конюхов, 115.
Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Болховитин (Ленинградская область), Воронцов (Ярославль).
21 сентября. Самара. Стадион "Металлург".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Анжи
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- Андрей Тихонов
- Краснодар
- Арсенал Тл
- Уфа
- Соломон Кверквелия
- Алексей Миранчук
- Неманья Пейчинович
- Евгений Башкиров
- Данил Кленкин
shpasic
что там по поводу слива Палыча?))
21:20
Фуля
"Олимпиец" Писарева выбил "Уфу" Семака из Кубка России. "Крылья Советов" Тихонова выбили "Локомотив" из Кубка России. "Енисей" Аленичева выбил "Ахмат" из Кубка России. А вот "СКА-Хабаровск" выбил из Кубка России "Арарат" Григоряна. Угадайте, у какой победившей команды тренер не спартаковец.
21:19
Красно Белый Питер
Локомотив Кризис!!!! Фарт кончился Палыч,пора на заслуженный отдых
21:19
Митяй Антибомж
Браво, Тиша!
21:14
Jean4
А нет, там только полуфинал такой светит.
21:11
redgy
тамбов в лигу европы!!!
21:11
Верю в Крылья
Дотерпели ребятки, выстояли, боролись до конца........... Спасибо........ Шпалыч наизнанку выворачивался..... Ну а Ваня как обычно голик притащил, да еще и ножку потянул......несчастненький ты наш
21:11
redgy
лучший матч кубка
21:11
Jean4
Я так понимаю, финал в этом розыгрыше кубка, будет что-то вроде Крылья Советов - Енисей.
21:09
tryam
Ростов будет играть в ЛЕ напрямую или Рубин
21:05
shpasic
ахаха, Палыч, видать, варежки забыл снять!))
21:03