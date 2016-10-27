20:14 | ФУТБОЛ — Кубок России

Будун Будунов: "Удаление Кержакова сказалось на игре "Анжи" - "Зенит"

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Бывший нападающий "Анжи" Будун Будунов, ныне возглавляющий Футбольный союз Дагестана, отметил, что удаление вратаря "Зенита" Михаила Кержакова повлияло на исход матча 1/8 финала Кубка России – махачкалинская команда разгромила гостей – 4:0. Голкипер сине-бело-голубых получил красную карточку на 58-й минуте при счете 0:1.

 
Сегодня. Каспийск. "Анжи" - "Зенит" - 4:0. Главный судья матча Владимир МОСКАЛЕВ и защитник "Зенита" Николас ЛОМБЕРТС.Москалев организовал скандал, удалив вратаря "Зенита"

– "Анжи" показал хороший футбол, команда показала одну из лучших своих игр в сезоне, – сказал Будунов. – Результат по игре.

– Удаление сказалось на игре?

– Да. И "Анжи" смог воспользоваться численным преимуществом.

– Вратарь заслуживал красную карточку?

– Не хочется обсуждать судейские решения.

– Что скажете об обоюдном удалении Жулиану и Гаджибекова?

Гаджибекову не надо было так горячиться. Бразилец нарушил правила, но это был игровой момент. Это эмоции.

– Кто лучший игрок матча?

Бериша.

– В 1/4 финала "Анжи" сыграет с "Уфой". Фаворита видите?

– На данный момент шансы равны.

– В выходные в Махачкалу приедет "Краснодар". "Анжи" на фоне сегодняшней победы будет играть на кураже?

– Допускаю. Но разгром "Зенита" может сказаться и отрицательно на команде – ребята могут расслабиться. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

А Беришу нужно забирать в более серьёзный клуб.Очень классный игрок,способный усилить любую команду.

20:42

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