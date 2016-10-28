Борис Игнатьев: "Зенит" безвольно проиграл "Анжи", 0:4 - неуважение болельщиков клуба"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что "Зенит" проявил неуважение к своим болельщикам, безвольно уступив в 1/8 финала Кубка России "Анжи" (0:4). Специалист подчеркнул, что удаление вратаря питерцев Михаила Кержакова не является причиной поражения.

– Удивительно, что команда может не настроиться на матч при таком кадровом ресурсе, который есть у "Зенита", – цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – Они должны были победить "Анжи". "Зенит" был психологически не готов к этой игре. Можно уповать на удаление Михаила Кержакова, но это было не главным в матче. "Зенит", похоже, посчитал, что кубковые баталии ниже их желаний. Как такового настроя у них не было на игру. Фавориты тоже проигрывают, но уступить со счетом 0:4 – это неуважение "Зенитом" не только своего имиджа, но и болельщиков.

Проиграть можно в борьбе, но в матче с "Анжи" у "Зенита" наблюдалось безволие. У руководства клуба есть темы для разговора с командой после такой встречи.