Борис Игнатьев: "Зенит" безвольно проиграл "Анжи", 0:4 - неуважение болельщиков клуба"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что "Зенит" проявил неуважение к своим болельщикам, безвольно уступив в 1/8 финала Кубка России "Анжи" (0:4). Специалист подчеркнул, что удаление вратаря питерцев Михаила Кержакова не является причиной поражения.
– Удивительно, что команда может не настроиться на матч при таком кадровом ресурсе, который есть у "Зенита", – цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – Они должны были победить "Анжи". "Зенит" был психологически не готов к этой игре. Можно уповать на удаление Михаила Кержакова, но это было не главным в матче. "Зенит", похоже, посчитал, что кубковые баталии ниже их желаний. Как такового настроя у них не было на игру. Фавориты тоже проигрывают, но уступить со счетом 0:4 – это неуважение "Зенитом" не только своего имиджа, но и болельщиков.
Проиграть можно в борьбе, но в матче с "Анжи" у "Зенита" наблюдалось безволие. У руководства клуба есть темы для разговора с командой после такой встречи.
Tribunal Z
Согласен. Старались только 4 игрока - Кокорин, Мак, Жирков и Жулиану, остальные как в штаны наложили и шевельнуться не хотели. Особенно взбесил Нету. Вообще такой олух и как его в команде держат. Клянусь небом и землёй Новосельцев играет лучше! А его даже не выпустили. Дзюба вообще провёл встречу как тюфяк. Зачем выходил тогда? Ломбертс по моему уже вообще не готов игнрать на уровне РФПЛ, зачем занимает место чужое? Кроме походов по Питерским барам его ничего похоже не интересует. Витсель мало того что пасы уже с браком давно отдаёт, так ещё и в ворота попасть не может уже много игр, за 5 игр пару раз всего в створ попал. УМЕЕТ ТОЛЬКО МЯЧ ДЕРЖАТЬ И ВОЗИТ, И ВОЗИТ ПОКА КОМАНДА СОПЕРНИКА УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЕРНУЛАСЬ К СВОИМ ВОРОТАМ, ТОРМОЗ, НЕ ИНАЧЕ! Луческу, выпускай молодых, с таким отношением лентяев они дела не испортят, а в старании на голову превзойдут!
14:30
Дузер
То есть когда спартак и цска уступили раундом раньше клубам из пердива это не неуважение к болельщикам,а стратегический маневр,а тут неуважение)))Опять очередной тренер НИ О ЧЕМ из 90-тых решил о себе напомнить.Как же надоели эти игнатьевы,гершковичи и прочая шушара,уже мхом поросли,но свой маразм пытаются изложить!
13:38