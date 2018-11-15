"Арсенал": "Перенос матча с "Оренбургом" связан с плотностью календаря в РПЛ"

Тульский "Арсенал" объяснил причины переноса матча 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Оренбургом". Игра в Оренбурге состоится 28 ноября при том, что базовые даты для этой стадии - 5-6 декабря.

- Перенос связан с плотностью календаря в премьер-лиге, - цитируют пресс-службу клуба "РИА Новости". - "Арсенал" в чемпионате России 3 декабря играет с "Зенитом", а 10-го – с "Ахматом". У "Оренбурга" 1 декабря встреча с "Крыльями Советов", а 8-го – с "Локомотивом".

Ответный матч состоится 23 или 24 февраля.

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