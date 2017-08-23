"Арарат" обыграл "Балтику", "Химки" уступили "Шиннику" в 1/32 финала Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России "Арарат" обыграл дома "Балтику" со счетом 2:1. В другом матче "Тамбов" взял верх над "Энергомашем" (1:0), "Химки" уступили "Шиннику" (0:2), курский "Авангард" одолел брянское "Динамо" (1:0), а "Олимпиец" был сильнее владимирского "Торпедо" (1:0).

Кубок России

1/32 финала

"Арарат" (Москва) – "Балтика" (Калининград) – 2:1 (2:1)

Голы: Хурцидзе, 9 (1:0). Степанец, 23 (1:1). Давыдов, 40 (2:1).

"Арарат": Ревякин, Кацалапов, Тараканов, Самошников, Ребко, Земченков (Тобоев, 70), Хурцидзе, Квеквескири, Пугин, Павлюченко (Давыдов, 16. Рыжов, 64), Лебеденко.

"Балтика": Помазан, Черенчиков, И.Джалилов, Логашов, Каленкович, Степанец, Бурмистров, Свежов, А. Джалилов, Скопинцев, Кобялко.

Судья: Зияков (Набережные Челны).

"Энергомаш" (Белгород) – "Тамбов" – 0:1 (0:1)

Гол: Абдул Гафар, 5.

"Энергомаш": Дудкин, Колесников, Самсонов, Бутырин, Савельев (Сергеев, 46), Тонких, Кудрин, Белобаев, Калугин, Фасхутдинов, Михалицын (Саплинов, 75).

"Тамбов": Смирнов, Михалев, Овсиенко, Рыбин, Шляков, Мурнин (Горбатюк, 78), Кухарчук, Чернышов (Часовских, 61), Кашчелан, Скворцов (Поярков, 67), Абдул Гафар (Казадаев, 76).

Предупреждения: Кашчелан, 28. Белобаев, 34. Саплинов, 85.

Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).

"Химки" – "Шинник" (Ярославль) – 0:2 (0:1)

Голы: Лях, 29 (0:1). Самойлов, 87 (0:2).

"Химки": Байчора, Шумских, Малания, Лапин, Заика, Тюнин, Батов (Кузьмичев, 58), Петрусев (Беликов, 65), Талалай, Мостовой (Пичугин, 65), Дворников (Горячев, 71).

"Шинник": Антипин, Магадиев, Чалов, Кагермазов, Карпов, Лях (Евсеев, 70), Лаук, Крамаренко (Щадин, 73), Камилов, Безлихотнов (Самойлов, 62), Фатихов (Булия, 46).

Предупреждения: Батов, 24. Талалай, 27. Камилов, 39. Тюнин, 68. Лапин, 80.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

"Динамо" (Брянск) – "Авангард" (Курск) – 0:1 (0:0)

Гол: Коробов, 49.

"Динамо": Кузнецов, Луканченков, Щигорев, Старков, Синица, Кирьян, Апатин, Новиков, Семин, Шелютов, Алумона.

"Авангард": Саутин, Багаев, Концедалов, Дашаев, А.Войнов, Альшин (Синяев, 55), Нетфуллин, Гурфов, Коробов (Д.Войнов, 56), Болов (Имуллин, 90), Аппаев (Петров, 68).

Судья: Веселов (Москва).

"Торпедо" (Владимир) – "Олимпиец" (Нижний Новгород) – 0:1 (0:1)

Гол: Сорочкин, 40.

"Торпедо": Ковешников, Каратыгин, Зинин, Рудаков, Шалин, Волосян, Недогода, Гладышев (Белов, 46), Заикин, Дрягин, Баев (Боллоев, 66).

"Олимпиец": Бородько, Ганиев, Абрамов, Жигалов (Маляров, 60), Нежелев, Кириллов (Фомин, 69), Хрипков (Хайруллов, 46), Каретник, Сорочкин, Беляков, Маликов (Ламбарский, 55).

Судья: Чебан (Москва).