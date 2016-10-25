17:08 | ФУТБОЛ — Кубок России

Антон Шунин: "Динамо" обязано выйти в четвертьфинал Кубка России"

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Голкипер "Динамо" Антон Шунин в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против "Тосно" отметил, что команда жаждет взять реванш за поражение в 10-м туре первенства ФНЛ (0:1). По словам вратаря, главная задача команды в среду – выйти в четвертьфинал турнира.

– В двадцати матчах этого сезона "Динамо" уступило в двух, и один из проигрышей – как раз "Тосно", – приводит официальный сайт клуба слова Шунина. – Так что у нас две задачи в среду. Главная, конечно, пройти в четвертьфинал Кубка. Вторая – взять реванш за поражение во встрече, в которой мы заслуживали большего. Думаю, в Великом Новгороде будет очень интересный поединок двух лидеров первенства ФНЛ. Надеюсь при этом, что по его итогам не возникнет поводов для разговоров о судействе, обсуждать будут только футбол.

Матч 1/8 финала Кубка России между "Тосно" и "Динамо" состоится 26 октября. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12466

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Урфин Джюс

Да уж сделайте одолжение...

18:01

Отжогин

Ну, если Шунин так говорит, значит, Мга их опять дернет.

17:57

чужойсредисвоих

по пенальти...

17:18

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