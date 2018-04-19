Андрей Коновалов: "Глушакова нужно поддержать"

Тренер "Спартака-2" Андрей Коновалов призвал не обвинять капитана красно-белых Дениса Глушакова в поражении в полуфинале Кубка России от "Тосно" (1:1, пен. – 4:5).



– После последних результатов "Спартаке" встает вопрос, есть ли в команде кризис?

– Возможно, что-то подобное есть в реализации моментов, но в целом команда играет активно, доминирует. Возможно, из-за того, что не может забить, идет какая-то неуверенность.

– Считаете ли Глушакова главным виновником неудачи против "Тосно"? Хавбек не реализовал послематчевое пенальти, "привез" гол, в конце встречи не использовал стопроцентную возможность.

– Не хочется вешать на него всех собак. Возможно, он сейчас находится не в лучшей форме, какая-то черная полоса в карьере. От этого идет неуверенность и видно, что Денис очень сильно переживает. Ему надо помочь. В прошлом году Глушаков многое сделал для того, чтобы "Спартак" стал чемпионом, забивал на последних минутах. Поэтому сейчас его нужно поддержать, а не обвинять. Разные моменты бывают в жизни. И Промес не всегда смотрится хорошо. Сложилась такая ситуация, и, возможно, она поможет коллективу сплотиться и проявить себя в концовке чемпионате.

– А есть ли вопросы к Массимо Каррере, который отправил Глушакова бить решающий пенальти, зная его психологическое состояние и неуверенность?

– В принципе, Денис – опытен, капитан. Наверное, это было обоюдное решение. Не думаю, что Каррера назначил Дениса без консультаций.

– Если футболист чувствует себя неуверенно, какой смысл идти бить пенальти?

– Наверное, хотел показать, что он лидер и не испугался. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)