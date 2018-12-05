Александр Ташаев: "Шокирован тем, что Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на два месяца"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев после матча 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Уралом" (1:1) выразил поддержку Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которых суд оставил в СИЗО еще на два месяца.

- Вы следите за ситуацией с Кокориным и Мамаевым? Сегодня был судебное заседание и им продлили срок ареста еще на два месяца.

- Конечно, слежу. Кокорина вообще знаю с детства. Хотелось бы поддержать Сашу, его родителей, и всех близких. Ужасная ситуация. Надеюсь, что все закончится хорошо.

- Многие ожидали, что ребят могут выпустить хотя бы под залог. Шокированы, что их оставили в СИЗО еще на два месяца?

- Конечно, я шокирован, потому что Саша мой друг. Пашу Мамаева тоже знаю. Понятно, что все это неприятно. Думаю, большинство людей за то, чтобы ребята были на поле, помогали своим клубам. Это для всех будет хорошо. Надеюсь, что в скором времени этот кошмар для них закончится. (Елена Григорьевская)

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