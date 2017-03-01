Александр Коломейцев: "Мы не нервничали из-за отмененного мяча"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после победы над "Тосно" (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России отметил, что счет по игре. Он добавил, что всегда неприятно, когда отменяют голы, которые были забиты по правилам.

– Минимальный счет отражает происходящее на поле?

– Да, счет по игре. Матч был тяжелый, много борьбы, но начинать сезон всегда тяжело. Тем более это была кубковая игра.

– Уровень "Тосно" соответствует уровню второй восьмерки РФПЛ?

– Тяжело сказать, это Кубок, здесь все команды стараются играть с представителями РФПЛ на равных.

– Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что гол отменили зря. Как вам показалось?

– Сказали, что отменили зря, но со скамейки тяжело судить.

– Вы могли увеличить преимущество, но этого не произошло. Трудно в такой ситуации?

– Всегда неприятно, когда отменяют голы, но если бы мы проигрывали – было бы еще сложнее. Не первый раз отменили наш мяч. Мы не нервничали, хотя концовка получилось именно такой, потому что был навал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)