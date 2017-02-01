Зоран Тошич: "Надеюсь, карьера Ивановича в "Зените" начнется с поражения"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил радость в связи с переходом в "Зенит" своего партнера по сборной Сербии Бранислава Ивановича. Хавбек подчеркнул, что Иванович находится на одном уровне с братьями Березуцкими, а также с Сергеем Игнашевичем.

– Бранислав Иванович перешел в "Зенит". Не терпится сразиться с ним на футбольном поле? (в первом весеннем туре 4 марта ЦСКА примет питерцев на своем поле. – Прим. "СЭ")

– О, поздравляю Бранислава с переходом! Рад, что еще один серб вернулся в Россию. Жду его на нашем стадионе 4 марта. Надеюсь, он начнет свою карьеру в "Зените" с поражения (смеется).

– Он с вами как-то советовался, принимая решение вернуться в Россию?

– Ну он и так все знает про наш чемпионат, про Россию. Он же играл в "Локо". К тому же Иванович постоянно общается с Жирковым, с которым вместе выступал за "Челси". Наверное, всю дополнительную информацию Бранислав получил от Юрия.

– Он круче Игнашевича и братьев Березуцких?

– Тяжело сказать. Я играю с братьями и Игнашевичем уже семь лет. С Ивановичем большое количество матчей провели за сборную Сербии. Конечно, человек, который столько лет защищал цвета "Челси", взял с ним все титулы, не может играть плохо. В то же время братья и Игнашевич столько лет выступают на таком высоком уровне, отыграли под 500 матчей за клуб. Это тоже большое достижение. В общем, у каждого из них есть свои заслуги. Так что Игнаш, братья и Иванович будут лучшими защитниками чемпионата России. Поставлю их на один уровень. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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