Жорж Манджек: "Ко мне проявляет интерес "Спартак"

Полузащитник "Спарты" Жорж Манджек подтвердил интерес со стороны "Спартака". Кроме того, за 28-летнем камерунцем следит "Гамбург".

Отметим, что летом этого года Манджек перешел в "Спарту" из "Метца", заключив контракт на три года. В этом сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах. На счету футболиста 42 матча за сборную Камеруна.

– Да, есть интерес от "Спартака", – цитирует Footmercato Манджека. – Они связывались с моими представителями. Кроме того, мной интересуется "Гамбург". Они просматривали несколько игр с моим участием. Но я сосредоточен на игре в "Спарте". Но всегда приятно иметь интерес со стороны некоторых клубов.



