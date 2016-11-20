Жоаузинью: "Выход Смолова изменил лицо игры "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью после победы над "Уралом" (3:0) в матче 14-го тура премьер-лиги подчеркнул, что команда не отходила от своего стиля игры в обоих таймах, а голы стали следствием тех коррективов, которые внес Игорь Шалимов в перерыве, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. – Также он добавил, что выход Смолова несколько изменил лицо игры "Краснодара".

– В первом тайме у нас было очень мало моментов, которыми мы могли бы воспользоваться, – отметил Жоаузинью. – Во втором тайме моменты появились, и нам удалось забить голы.

– За счет чего эти моменты появились?

– Я не думаю, что что-то радикально поменялось. Просто в перерыве тренер внес кое-какие коррективы, и мы смогли забить.

– Выход Федора Смолова как-то подстегнул команду?

– Может, да, а может, нет. Команда знает, как играть с Федором. Возможно, когда он вошел, лицо игры поменялось.