Жиго контактировал с Ханни перед переходом в "Спартак"

Новичок "Спартака" Самюэль Жиго признался, что общался с хавбеком красно-белых Софьяном Ханни перед переходом в столичный клуб. 24-летний защитник стал игроком красно-белых в начале июня.

- Я контактировал с Ханни по поводу "Спартака", - сказал французский футболист в интервью клубной пресс-службе. - Он сказал, что "Спартак" - это большая, очень хорошая и организованная команда. Мне будет приятно работать в ее составе.

Он также заявил, что доволен тем, как его встретили в команде.

- Меня очень радостно встретили в команде, как в настоящей семье. Я был очень доволен этой встречей, - сказал Жиго.

Жиго выступал за "Гент" с января 2017 года по май 2018. В прошлом сезоне он сыграл за клуб 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забив 2 мяча и сделав 4 результативные передачи.

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