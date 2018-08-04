Жена Семака: "Пусть недоброжелатели говорят, что мы ничего не знаем о предохранении"

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака отметила, что ей повезло встретить такого заботливого мужчину, как ее супруг. Пара воспитывает семерых детей.

"Мне повезло встретить мужчину, который при любой удобной возможности хочет заботится не только обо мне, но и о моих друзьях, решая любые проблемы, делая все возможное, чтобы люди вокруг меня были довольны и счастливы.



Как-то Сергей предположил, что если бы мы не встретились, то у меня все равно было бы много детей, на что я ответила, что если бы не он, то больше двоих я бы родить не решилась, потому что это желание напрямую связано с мужчиной, с которым свяжешь судьбу, ведь наши дети несут в себе самые лучшие черты этого удивительного, доброго, по-детски открытого миру человек.



Пусть недоброжелатели говорят, что мы сумасшедшие или ничего не знаем о предохранении, но я верю в то, что в будущем, глядя в глаза своих детей, я буду видеть там тот же свет, который вижу в глазах моего мужа, верю, что они будут так же любить Родину, людей, саму жизнь, а пока стараюсь смотреть на мир его глазами и видеть то, что скрыто на первый взгляд, учусь никого не осуждать, учусь его мудрости и терпению, выдержке и простоте.



Спасибо тебе за то, что ты есть, у меня только одно пожелание в канун очередного семейного праздника - храни тебя Бог и живи до ста лет, а я постараюсь заботится о тебе так же, как ты заботишься обо всех нас", - написала Анна Семак в Инстаграме.

"Зенит" - "Арсенал": Российская премьер-лига, 2-й тур, 4 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)