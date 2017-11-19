Жан Маер: "В матче с "Амкаром" обязаны показать все, на что способны"

Защитник "Ростова" Жан Маер в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Амкара" признался, что ему не хватает гола для увеличения уверенности в своих силах. Также игрок обороны дончан отметил, что пермяки являются организованной командой.

– В этом сезоне "Ростов" уже два раза играли против "Амкара".

– Игры чемпионата и матчи на кубок всегда разные. Считаю, что мы провели отличную подготовку. Прекрасно знаем стиль соперника и сделаем все, чтобы победить, так как нам очень нужны очки.

– Что можете отметить в игре "Амкара"?

– Это очень организованная команда. Мы должны остановить их атаки и навязать свой футбол. Нам нужно играть на все 100 процентов, чтобы показать хороший футбол, например, как в матчах против "Зенита" и "Спартака".

– Эта встреча является хорошей возможностью прервать неудачную серию?

– Да, конечно. Нам нужно набирать очки. Мы просто обязаны показать все, на что способны в этой встрече.

– В начале сезона ты мало играл. Сейчас ситуация поменялась.

– Тогда я очень скучал по футболу. Сейчас же получаю достаточно игровой практики и надеюсь, что трудный период для команды скоро останется позади. Хочу скорее забить гол, чтобы прибавить уверенности в своих силах.

Напомним, матч "Ростов" - "Амкар" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.