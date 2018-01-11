"Зенит" вышел из отпуска

В одной из клиник в центре Санкт-Петербурга начали проходить медосмотр футболисты "Зенита". Мероприятие будет разбито на четыре дня. В четверг все необходимые процедуры проходят Олег Шатов, Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Михаил Кержаков, Денис Терентьев, Кирилл Капленко, а также игроки дублирующего состава.

В пятницу и субботу запланировано продолжение медосмотра для российских футболистов, а в воскресенье в клинику приедут легионеры "Зенита". (Артем РЯБОВОЛ)

​Напомним, что сине-бело-голубые отправятся на первый зимний сбор в Дубай 15 января. У петербургского клуба запланировано три товарищеских матча – 22 января с "Копенгагеном", 25-го – со "Славией", 28-го – с "Гуанчжоу Эвергранд".



