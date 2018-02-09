14:41 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" устроил тоннель для Дриусси перед матчем с "Марибором"

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"Зенит" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата России в турецком Белеке, информирует официальный сайт клуба. Утреннее занятие началось в 11.00 по московскому времени и началось с тоннеля для Себастьяна Дриусси, которому сегодня исполнилось 22 года.

Затем команда приступила к челночному бегу, игре в квадраты и отработке тактических взаимодействий. Тренировка завершилась двусторонним матчем, в котором победу одержали "белые" (Паредес, Кокорин; Дриусси). Во второй половине дня команда получит выходной.

Ближайший товарищеский матч сине-бело-голубые проведут против "Марибора". Игра пройдет в субботу, 10 февраля, и начнется в 12.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-02-09-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-turtsii-komanda-provela-utrennyuyu-trenirovku.htm

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

и полным собранием сочинений Игоря Рабинера))

15:59

паоло росси

баламошка Содомиты. 14:57----------------------------и это пишет человек в маске карреры с серьгами из ромбов и иконой федуна на кухне?

15:46

баламошка

Содомиты.

14:57

shpasic

Марибор - завсегдатай лиги чемпионов, конечно, он камня на камне не оставит от политпроекта, который проигрывает клубу ФНЛ в кубке))

14:50