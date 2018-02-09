"Зенит" устроил тоннель для Дриусси перед матчем с "Марибором"

"Зенит" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата России в турецком Белеке, информирует официальный сайт клуба. Утреннее занятие началось в 11.00 по московскому времени и началось с тоннеля для Себастьяна Дриусси, которому сегодня исполнилось 22 года.
Затем команда приступила к челночному бегу, игре в квадраты и отработке тактических взаимодействий. Тренировка завершилась двусторонним матчем, в котором победу одержали "белые" (Паредес, Кокорин; Дриусси). Во второй половине дня команда получит выходной.
Ближайший товарищеский матч сине-бело-голубые проведут против "Марибора". Игра пройдет в субботу, 10 февраля, и начнется в 12.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-09-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-turtsii-komanda-provela-utrennyuyu-trenirovku.htm
shpasic
и полным собранием сочинений Игоря Рабинера))
15:59
паоло росси
баламошка Содомиты. 14:57----------------------------и это пишет человек в маске карреры с серьгами из ромбов и иконой федуна на кухне?
15:46
баламошка
Содомиты.
14:57
shpasic
Марибор - завсегдатай лиги чемпионов, конечно, он камня на камне не оставит от политпроекта, который проигрывает клубу ФНЛ в кубке))
14:50