"Зенит" устроил тоннель для Дриусси перед матчем с "Марибором"

"Зенит" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата России в турецком Белеке, информирует официальный сайт клуба. Утреннее занятие началось в 11.00 по московскому времени и началось с тоннеля для Себастьяна Дриусси, которому сегодня исполнилось 22 года.



Затем команда приступила к челночному бегу, игре в квадраты и отработке тактических взаимодействий. Тренировка завершилась двусторонним матчем, в котором победу одержали "белые" (Паредес, Кокорин; Дриусси). Во второй половине дня команда получит выходной.



Ближайший товарищеский матч сине-бело-голубые проведут против "Марибора". Игра пройдет в субботу, 10 февраля, и начнется в 12.00 по московскому времени.