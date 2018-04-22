"Зенит" сыграет с "Арсеналом" в белой форме, туляки - в красной

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографии из подтрибунного помещения перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Арсенала". Питерцы выйдут на гостевую встречу в белой форме, вратарь - в желтой.

Туляки игру проведут в красной форме, голкипер - в зеленой.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Зенит" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.