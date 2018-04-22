11:43 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" сыграет с "Арсеналом" в белой форме, туляки - в красной

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"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографии из подтрибунного помещения перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Арсенала". Питерцы выйдут на гостевую встречу в белой форме, вратарь - в желтой.

Туляки игру проведут в красной форме, голкипер - в зеленой.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Зенит" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-04-22-segodnya-zenit-sygraet-v-tule-s-arsenalom.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Tribunal ZE

Не понимаю, зачем в разных матчах менять форму? Выступают в лазурной или синей зенитовцы, так пусть везде в такой и играют, зачем придумывать смену формы?

12:29

merniloskut

Лучше скажите как там Дзюба, забашлял и выйдет, или квакнул да уплыл?

11:59

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