"Зенит" сыграет с "Арсеналом" в белой форме, туляки - в красной

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фотографии из подтрибунного помещения перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Арсенала". Питерцы выйдут на гостевую встречу в белой форме, вратарь - в желтой.
Туляки игру проведут в красной форме, голкипер - в зеленой.
Напомним, что матч "Арсенал" - "Зенит" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сегодня сыграем в форме цвета арктического льда #АрсеналЗенит pic.twitter.com/E6wuaFTPSk– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 22 апреля 2018 г.
результаты опроса
30572 чел.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-04-22-segodnya-zenit-sygraet-v-tule-s-arsenalom.htm
Tribunal ZE
Не понимаю, зачем в разных матчах менять форму? Выступают в лазурной или синей зенитовцы, так пусть везде в такой и играют, зачем придумывать смену формы?
12:29
merniloskut
Лучше скажите как там Дзюба, забашлял и выйдет, или квакнул да уплыл?
11:59