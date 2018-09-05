"Зенит" – "Спартак": КДК перенес рассмотрение вопроса об упавшем квадрокоптере

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые применены к "Зениту" и "Спартаку" по итогам матча 6-го тура чемпионата России между этими командами (0:0).

– Болельщики обоих клубов использовали пиротехнические средства по ходу встречи, от "Зенита" – 7 изделий, от "Спартака" – 2. В связи с этим "Зенит" оштрафован на 70 тысяч рублей, а "Спартак" – на 20. Также в рапорте отражено, что на 65-й минуте на газон упал квадрокоптер, – отметил Григорьянц. – У КДК сейчас недостаточно информации по этому поводу, рассмотрение вопроса перенесено на следующее заседание, "Зенит" дал объяснение по летательному аппарату, теперь требуется пояснение от службы безопасности РПЛ. (Иван ТОРОПЦЕВ)