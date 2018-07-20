"Зенит" представил гостевую форму на новый сезон. Фото

"Зенит" представил гостевую форму на предстоящий сезон. Она выполнена в белом цвете, рукава - в голубом.
- Дизайн данного комплекта экипировки вдохновлен стадионом "Санкт-Петербург" - одной из самых современных, технологичных и масштабных арен России, - сообщается на официальном сайте петербургского клуба. - Свет софитов стадиона и блеск отражающихся на крыше лучей нашли свое проявление в цветовом решении: классический для "Зенита" белый в сочетании с холодным голубым на рукавах футболки.
👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 20 июля 2018 г.
"Зенит" и @Nike представляют новую выездную форму сине-бело-голубых: https://t.co/wJAN3pmDnx pic.twitter.com/iXIB14ijWA
В первом туре чемпионата России "Зенит" сыграет с "Енисеем".
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-07-20-zenit-i-nike-predstavlyayut-novuyu-vyezdnuyu-formu.htm