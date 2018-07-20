"Зенит" представил гостевую форму на новый сезон. Фото

"Зенит" представил гостевую форму на предстоящий сезон. Она выполнена в белом цвете, рукава - в голубом.

- Дизайн данного комплекта экипировки вдохновлен стадионом "Санкт-Петербург" - одной из самых современных, технологичных и масштабных арен России, - сообщается на официальном сайте петербургского клуба. - Свет софитов стадиона и блеск отражающихся на крыше лучей нашли свое проявление в цветовом решении: классический для "Зенита" белый в сочетании с холодным голубым на рукавах футболки.

В первом туре чемпионата России "Зенит" сыграет с "Енисеем".

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