13:44 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" представил гостевую форму на новый сезон. Фото


"Зенит" представил гостевую форму на предстоящий сезон. Она выполнена в белом цвете, рукава - в голубом. 

- Дизайн данного комплекта экипировки вдохновлен стадионом "Санкт-Петербург" - одной из самых современных, технологичных и масштабных арен России, - сообщается на официальном сайте петербургского клуба. - Свет софитов стадиона и блеск отражающихся на крыше лучей нашли свое проявление в цветовом решении: классический для "Зенита" белый в сочетании с холодным голубым на рукавах футболки.

В первом туре чемпионата России "Зенит" сыграет с "Енисеем"

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-07-20-zenit-i-nike-predstavlyayut-novuyu-vyezdnuyu-formu.htm

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