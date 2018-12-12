"Зенит" пожелал Туктамышевой выздоровления

"Зенит" в своем официальном Твиттере пожелал выздоровления российской фигуристке Елизавете Туктамышевой. Ранее сообщалось, что 21-летняя спортсменка была госпитализирована с пневмонией.

- Выздоравливай, Лиза! - сообщается в Твиттере петербургского клуба.

Напомним, Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она стала победителем Skate Canada и заняла третье место в финале "Гран-при", уступив Рике Кихире и Алине Загитовой.

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