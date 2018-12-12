Российская фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована с пневмонией, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на тренера спортсменки Алексея Мишина.

Ранее спортсменка выложила в Инстаграме фото термометра с температурой 38,5 градуса.

Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете, что она пропустит чемпионат России. Но решение о снятии принимает федерация по инициативе тренерского штаба, - сказал Мишин.

Чемпионат России пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске.