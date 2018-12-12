17:25 | Фигурное катание

Туктамышева госпитализирована с пневмонией

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева госпитализирована с пневмонией, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на тренера спортсменки Алексея Мишина.

 
Инстаграм Елизаветы Туктамышевой.Туктамышева заболела накануне чемпионата России

Ранее спортсменка выложила в Инстаграме фото термометра с температурой 38,5 градуса. 

Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете, что она пропустит чемпионат России. Но решение о снятии принимает федерация по инициативе тренерского штаба, - сказал Мишин.

Чемпионат России пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20181212/1547880950.html

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