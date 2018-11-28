03:10 | Футбол — РПЛ

"Зенит" потроллил "Енисей", составив рейтинг самых веселых страниц клубов в Твиттере

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"Зенит" на своей англоязычной странице в Твиттере опубликовал десятку самых веселых страниц клубов в социальной сети. Первое место было отведено "Роме", второе - индийскому аккаунту сине-бело-голубых, а третье - "Байеру".

Лондонский "Арсенал" расположился на 4-м месте (намек на то, что "канониры" часто финишируют в чемпионате Англии четвертыми), а вот страница "Енисея" оказалась лишь на 99-й строчке, хотя считается одной из самых веселых в России. 

Красноярский клуб ответил грустным мемом, на что получил ответ: "Вы знаете, что это всего лишь шутка. Вы реально (смайлик поцелуя)".

Другие клубы, включенные в рейтинг, также отреагировали, оставив различные комментарии. Дортмундская "Боруссия" написала: "По крайней мере позиция "Баварии" правильная", а "Селтик" ответил веселой анимацией.

 

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