"Зенит" потроллил "Енисей", составив рейтинг самых веселых страниц клубов в Твиттере

"Зенит" на своей англоязычной странице в Твиттере опубликовал десятку самых веселых страниц клубов в социальной сети. Первое место было отведено "Роме", второе - индийскому аккаунту сине-бело-голубых, а третье - "Байеру".
Лондонский "Арсенал" расположился на 4-м месте (намек на то, что "канониры" часто финишируют в чемпионате Англии четвертыми), а вот страница "Енисея" оказалась лишь на 99-й строчке, хотя считается одной из самых веселых в России.
Красноярский клуб ответил грустным мемом, на что получил ответ: "Вы знаете, что это всего лишь шутка. Вы реально (смайлик поцелуя)".
11. @RubinKazanUK– FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 27 ноября 2018 г.
12. @MerseyRoyalGFC
😉
You know we're only joking, we 💙💙💙you really 😘– FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 27 ноября 2018 г.
Другие клубы, включенные в рейтинг, также отреагировали, оставив различные комментарии. Дортмундская "Боруссия" написала: "По крайней мере позиция "Баварии" правильная", а "Селтик" ответил веселой анимацией.
At least @FCBayernUS's position is consistent...– Borussia Dortmund (@BlackYellow) 27 ноября 2018 г.
Yas! 😁 pic.twitter.com/EtC7isJOjW– Celtic Football Club (@CelticFC) 27 ноября 2018 г.
We haven't qualified for the Champions League for 11 years... But finally we are in the top company again! Thank you guys!– SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) 27 ноября 2018 г.
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(thinking about printing te table for #slaviamuseum) pic.twitter.com/eWhED94d5r