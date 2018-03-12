14:49 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" подтвердил, что Маммана выбыл минимум на полгода

Эмануэль МАММАНА. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Эмануэль МАММАНА. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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В пресс-службе "Зенита" "СЭ" подтвердили диагноз 22-летнего защитника Эмануэля Мамманы, который получил травму в воскресенье в матче 22-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0). У аргентинца диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки.

Срок восстановления составит от 6 до 9 месяцев. В ближайшие дни футболисту предстоит операция.

Напомним, что Маммана получил травму в самом начале встречи с "Ростовом", когда неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч. Он покинул поле на носилках.

В текущем сезоне Маммана провел 26 матчей во всех клубных турнирах и отдал одну передачу.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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SpaMan

Здоровья!

16:21

SergeyKa

"Маммана провел 26 матчей во всех клубных турнирах и отдал одну передачу" © Это как? Всего одну передачу? А всё остальное время мяч у него отнимали и свои, и соперники? О_о

16:13

Antalic

sawrtre травму получить можно лежа на диване упав с него, только при прыжках в огороде ее получить в миллионы раз актуальней и дело не в зените а игроков жалко, не зависимо от принадлежности клуба... и говорить то что они за это миллионы получают тоже не нужно

16:08

sawrtre

зинит ныть начал,сопли текут у гаттуз и рейтуз.не плачьте,девочки.хорошие футболисты к нам и так не едут,а травму и на хорошем поле можно получить(Зобнин),мастерство оно или есть,или его нет,поля тут не причём.в 1998 к спартаку в полуфинале КУ приехал интер,так зубастик(роналдо) в грязи два супер мяча забил!!!хорошему футболисту без разницы где играть,у зинаиды таких нет.

16:04

шико1956

а кто нибудь ответит, что люди и без игры еле ноги уносят с этих полей? Лунев вообще не смог играть, Мамана 2 минуты, Кузяев 70. И это на юге. Спартак забил болт и не вышел на плохое поле. Позор, зато все целы.

15:51

Бурый аз есьм

манчини срочно нужен транш от газпрома - на покупку Паппаны

15:41

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Оооооо! А вот ган местный дон. Чмо шел бы ты в хлев, там помои ужо подвезли. Все и без тебя знают, как он пихнул Сухаряна специально и тот из-за этого неудачно приземлился. И только свинота уверена, что там была у-ха-ха борьба за мяч. Вот ведь удоды.

15:33

Don

Дырявый рейтуз, алкашка твой мозг убила, а не велик конифея) Завязывай бухать)

15:28

unfan

Грёбанные дебилы, а не руководство РФС. Всё делают чтобы и в сборной играть было некому и к нам никто не ехал из нормальных легов. Фурсенко привет с системой осень весна. Сам купил сам убил. И самое главное, что после перехода на новую систему в еврокубках НИКАКИХ успехов...

15:23

Производственник

помню чемпионаты открывались 2 мая.травка зеленая на трибунах до 100 тысяч зрителей все мерзавцы симоняны-мутко загубили

15:17

Antalic

Jean4 Только на нормальном поле они прыгали годами и ничего, а приехали в огород Ростова и 2х лучших игроков(Кузяев и Мамана) после приземления на эти кочки унесли на носилках...

15:15

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Уже в трансляции было видно при приземлении, что хана, когда голень, как бы вошел в колено. Похоже было у Сухаряна ,когда его велик убивал. Мда.

15:12

Jean4

И при чем тут поле, человек прыгнул и приземлился на одну ногу, получил разрыв крестов, все. А на хороших полях такие же травмы получают, причем вообще не ровном месте.

15:10

Разбанен досрочно

никакого лимита не надо. подобные вещи сами сделают так, что к нам никто из-за рубежа не поедет. кому хочется карьеру зарыть в картофельное поле провинциальных недоклубов?

15:08

Darkman79

Разбанен досрочно зато колачев грит мол поле отличное! просто играть не умеете. клован. Калачев всю жизнь играет так,что ему и на бетоне нормально будет

15:03

Разбанен досрочно

зато колачев грит мол поле отличное! просто играть не умеете. клован.

15:01

Darkman79

Да это самый клоунский чемпионат за последние годы,и это в год когда у нас ЧМ,ну впрочем ничего нового.

15:01

Antalic

Нах. надо ехать хорошим игрокам в Россию на такие вот поля чтоб потом вот так на карьере крест поставить...

15:00

Производственник

какие сволочи выгоняют игроков на такие поля

14:57

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