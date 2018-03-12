"Зенит" подтвердил, что Маммана выбыл минимум на полгода

В пресс-службе "Зенита" "СЭ" подтвердили диагноз 22-летнего защитника Эмануэля Мамманы, который получил травму в воскресенье в матче 22-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0). У аргентинца диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки.
Срок восстановления составит от 6 до 9 месяцев. В ближайшие дни футболисту предстоит операция.
Напомним, что Маммана получил травму в самом начале встречи с "Ростовом", когда неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч. Он покинул поле на носилках.
В текущем сезоне Маммана провел 26 матчей во всех клубных турнирах и отдал одну передачу.
SpaMan
Здоровья!
16:21
SergeyKa
"Маммана провел 26 матчей во всех клубных турнирах и отдал одну передачу" © Это как? Всего одну передачу? А всё остальное время мяч у него отнимали и свои, и соперники? О_о
16:13
Antalic
sawrtre травму получить можно лежа на диване упав с него, только при прыжках в огороде ее получить в миллионы раз актуальней и дело не в зените а игроков жалко, не зависимо от принадлежности клуба... и говорить то что они за это миллионы получают тоже не нужно
16:08
sawrtre
зинит ныть начал,сопли текут у гаттуз и рейтуз.не плачьте,девочки.хорошие футболисты к нам и так не едут,а травму и на хорошем поле можно получить(Зобнин),мастерство оно или есть,или его нет,поля тут не причём.в 1998 к спартаку в полуфинале КУ приехал интер,так зубастик(роналдо) в грязи два супер мяча забил!!!хорошему футболисту без разницы где играть,у зинаиды таких нет.
16:04
шико1956
а кто нибудь ответит, что люди и без игры еле ноги уносят с этих полей? Лунев вообще не смог играть, Мамана 2 минуты, Кузяев 70. И это на юге. Спартак забил болт и не вышел на плохое поле. Позор, зато все целы.
15:51
Бурый аз есьм
манчини срочно нужен транш от газпрома - на покупку Паппаны
15:41
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Оооооо! А вот ган местный дон. Чмо шел бы ты в хлев, там помои ужо подвезли. Все и без тебя знают, как он пихнул Сухаряна специально и тот из-за этого неудачно приземлился. И только свинота уверена, что там была у-ха-ха борьба за мяч. Вот ведь удоды.
15:33
Don
Дырявый рейтуз, алкашка твой мозг убила, а не велик конифея) Завязывай бухать)
15:28
unfan
Грёбанные дебилы, а не руководство РФС. Всё делают чтобы и в сборной играть было некому и к нам никто не ехал из нормальных легов. Фурсенко привет с системой осень весна. Сам купил сам убил. И самое главное, что после перехода на новую систему в еврокубках НИКАКИХ успехов...
15:23
Производственник
помню чемпионаты открывались 2 мая.травка зеленая на трибунах до 100 тысяч зрителей все мерзавцы симоняны-мутко загубили
15:17
Antalic
Jean4 Только на нормальном поле они прыгали годами и ничего, а приехали в огород Ростова и 2х лучших игроков(Кузяев и Мамана) после приземления на эти кочки унесли на носилках...
15:15
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Уже в трансляции было видно при приземлении, что хана, когда голень, как бы вошел в колено. Похоже было у Сухаряна ,когда его велик убивал. Мда.
15:12
Jean4
И при чем тут поле, человек прыгнул и приземлился на одну ногу, получил разрыв крестов, все. А на хороших полях такие же травмы получают, причем вообще не ровном месте.
15:10
Разбанен досрочно
никакого лимита не надо. подобные вещи сами сделают так, что к нам никто из-за рубежа не поедет. кому хочется карьеру зарыть в картофельное поле провинциальных недоклубов?
15:08
Darkman79
Разбанен досрочно зато колачев грит мол поле отличное! просто играть не умеете. клован. Калачев всю жизнь играет так,что ему и на бетоне нормально будет
15:03
Разбанен досрочно
зато колачев грит мол поле отличное! просто играть не умеете. клован.
15:01
Darkman79
Да это самый клоунский чемпионат за последние годы,и это в год когда у нас ЧМ,ну впрочем ничего нового.
15:01
Antalic
Нах. надо ехать хорошим игрокам в Россию на такие вот поля чтоб потом вот так на карьере крест поставить...
15:00
Производственник
какие сволочи выгоняют игроков на такие поля
14:57