"Зенит" подтвердил, что Маммана выбыл минимум на полгода

В пресс-службе "Зенита" "СЭ" подтвердили диагноз 22-летнего защитника Эмануэля Мамманы, который получил травму в воскресенье в матче 22-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:0). У аргентинца диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки.

Срок восстановления составит от 6 до 9 месяцев. В ближайшие дни футболисту предстоит операция.

Напомним, что Маммана получил травму в самом начале встречи с "Ростовом", когда неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч. Он покинул поле на носилках.

В текущем сезоне Маммана провел 26 матчей во всех клубных турнирах и отдал одну передачу.