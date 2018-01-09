"Зенит" отправится на первый сбор в Дубай 15 января

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что команда отправится на свой первый зимний сбор в Дубай в понедельник, 15 января. Перед вылетом футболисты пройдут медицинское обследование.

В ОАЭ у петербургского клуба запланировано три товарищеских матча – 22 января с "Копенгагеном", 25-го – со "Славией", 28-го – с "Гуанчжоу Эвергранд".

Второй зимний сбор пройдет в Турции со 2 по 13 февраля, первый официальный матч года состоится 15 февраля в Глазго против "Селтика" в Лиге Европы.