"Зенит" отправится на первый сбор в Дубай 15 января

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, что команда отправится на свой первый зимний сбор в Дубай в понедельник, 15 января. Перед вылетом футболисты пройдут медицинское обследование.
В ОАЭ у петербургского клуба запланировано три товарищеских матча – 22 января с "Копенгагеном", 25-го – со "Славией", 28-го – с "Гуанчжоу Эвергранд".
Второй зимний сбор пройдет в Турции со 2 по 13 февраля, первый официальный матч года состоится 15 февраля в Глазго против "Селтика" в Лиге Европы.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-01-09-zenit-nachnet-podgotovku-k-vozobnovleniyu-sezona-15-yanvarya.htm