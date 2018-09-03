"Зенит" объявил о заключении двухлетнего контракта с Маркизио

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио перешел в "Зенит" на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте российского клуба. Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два сезона.

- "Зенит" приветствует Клаудио Маркизио и желает удачи в Петербурге! - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 сентября в России закрылось летнее трансферное окно. "Зенит" не купил ни одного нового игрока, только вернув из аренд ряд футболистов. Однако, как ранее сообщал "СЭ", "Зенит" мог заявить Маркизио вне трансферного окна. Бывший хавбек "Ювентуса" являлся свободным агентом.

Также сообщалось, что на игрока претендовали "Спортинг", "Монако", "Севилья", "Бетис","Монреаль Импэкт" и "Нью-Йорк Сити".

За 12 лет в составе "Ювентуса" Маркизио провел в черно-белой футболке 389 матчей, забив 37 мячей. Вместе с туринцами он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.

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