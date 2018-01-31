"Зенит" объявил о переходе Новосельцева в "Арсенал"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев на правах аренды перешел в тульский "Арсенал", сообщает пресс-служба питерцев. Соглашение действует до конца сезона-2017/18. 26-летний игрок будет выступать под 26-м номером.

Сегодня также был объявлен трансфер в тульскую команду нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

Напомним, что игроки перешли на правах аренды без права выкупа. По информации "СЭ", оба пошли на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты. При этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети – петербуржцы.