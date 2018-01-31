16:02 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" объявил о переходе Новосельцева в "Арсенал"

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, "Зенит".
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, "Зенит".
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Защитник "Зенита" Иван Новосельцев на правах аренды перешел в тульский "Арсенал", сообщает пресс-служба питерцев. Соглашение действует до конца сезона-2017/18. 26-летний игрок будет выступать под 26-м номером.

Сегодня также был объявлен трансфер в тульскую команду нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

Напомним, что игроки перешли на правах аренды без права выкупа. По информации "СЭ", оба пошли на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты. При этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети – петербуржцы.

 Таблица переходов РФПЛ //
Новосельцев будет играть за "Арсенал" под номером 52 // 
Иван Новосельцев: "Рад, что возобновится игровая практика" 

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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igogohruhru

Раз нет фото с новой футболкой Арсенала, значит берут сидеть на лавке.

19:14

К.Б.Ын

maks55555 Раз они пошли на понижение зарплаты, значит не у Газпрома нет денег, а они не захотели просто сидеть на лавке. 18:34--------- Не смеши. 18 марта 2018 - начало ухода Зинаиды в ФНЛ.)

18:56

maks55555

Раз они пошли на понижение зарплаты, значит не у Газпрома нет денег, а они не захотели просто сидеть на лавке.

18:34

fedland

Видимо и у газпрома тяжелые времена, если не оставляют даже на лавке сидеть за миллионы зелени...

17:01