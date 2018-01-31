"Зенит" объявил о переходе Новосельцева в "Арсенал"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев на правах аренды перешел в тульский "Арсенал", сообщает пресс-служба питерцев. Соглашение действует до конца сезона-2017/18. 26-летний игрок будет выступать под 26-м номером.
Сегодня также был объявлен трансфер в тульскую команду нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
Напомним, что игроки перешли на правах аренды без права выкупа. По информации "СЭ", оба пошли на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты. При этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети – петербуржцы.
Иван Новосельцев переходит в "Арсенал" на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона-2017/18.
– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 31 января 2018 г.
Детали 👉 https://t.co/CytIragGT8 pic.twitter.com/IwhroY9mBZ
Таблица переходов РФПЛ //
Новосельцев будет играть за "Арсенал" под номером 52 //
Иван Новосельцев: "Рад, что возобновится игровая практика"
igogohruhru
Раз нет фото с новой футболкой Арсенала, значит берут сидеть на лавке.
19:14
К.Б.Ын
maks55555 Раз они пошли на понижение зарплаты, значит не у Газпрома нет денег, а они не захотели просто сидеть на лавке. 18:34--------- Не смеши. 18 марта 2018 - начало ухода Зинаиды в ФНЛ.)
18:56
maks55555
Раз они пошли на понижение зарплаты, значит не у Газпрома нет денег, а они не захотели просто сидеть на лавке.
18:34
fedland
Видимо и у газпрома тяжелые времена, если не оставляют даже на лавке сидеть за миллионы зелени...
17:01