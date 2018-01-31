Новосельцев будет играть за "Арсенал" под номером 52

"Арсенал" подписал арендное соглашение с защитником "Зенита" и Иваном Новосельцевым.
Как отмечает пресс-служба тульского клуба, 26-летний центральный защитник Иван Новосельцев – воспитанник спортшколы ФК "Химки". Выступал за "Истру", московское "Торпедо", "Ростов". В 2016 году перешел в "Зенит". Дебют в составе сине-бело-голубых состоялся 11 сентября 2016 года в матче "Арсенал" – "Зенит". Вице-чемпион России в составе "Ростова" (2015/16) и бронзовый призер в составе "Зенита" (2016/17). В сборной России сыграл 5 матчей.
В "Арсенале" Новосельцев будет играть под номером 52.
Добавим, что ранее тульский клуб оформил аренду форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
🔥Иван Новосельцев пополнил "Арсенал"🔥– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 31 января 2018 г.
Сегодня ПФК "Арсенал" подписал арендное соглашение с защитником сборной России Иваном Новосельцевым. 🔝
Подробности 👉🏻 https://t.co/rbWHsIWIJ8 pic.twitter.com/VdRc09Kv3a
Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/ivan-novoseltsev-popolnil-arsenal/
baddy
Зюпа под номером 53
18:33
EVIL915
52 - номер электронной очереди попадания в основу?
18:01