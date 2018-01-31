Новосельцев будет играть за "Арсенал" под номером 52

"Арсенал" подписал арендное соглашение с защитником "Зенита" и Иваном Новосельцевым.

Как отмечает пресс-служба тульского клуба, 26-летний центральный защитник Иван Новосельцев – воспитанник спортшколы ФК "Химки". Выступал за "Истру", московское "Торпедо", "Ростов". В 2016 году перешел в "Зенит". Дебют в составе сине-бело-голубых состоялся 11 сентября 2016 года в матче "Арсенал" – "Зенит". Вице-чемпион России в составе "Ростова" (2015/16) и бронзовый призер в составе "Зенита" (2016/17). В сборной России сыграл 5 матчей.

В "Арсенале" Новосельцев будет играть под номером 52.

Добавим, что ранее тульский клуб оформил аренду форварда "Зенита" Артема Дзюбы.