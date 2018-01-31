Иван Новосельцев: "Рад, что возобновится игровая практика"

Защитник Иван Новосельцев в интервью "Слободе" отметил важность своего перехода в "Арсенал". Сегодня тульская команда арендовала 26-летнего россиянина у "Зенита" до конца сезона.

– Иван, что для вас значит переход в "Арсенал"?

– Рад, что возобновится игровая практика. Долго не играл. Для каждого спортсмена это худший период карьеры, тяжело психологически. Сейчас рад этому переходу, хочу проявить себя и помочь своей новой команде добиваться результата.

– Возможность играть – главный плюс перехода? Что скажете о Миодраге Божовиче?

– И Артем Дзюба, и другие футболисты, кто работал с Божовичем, хорошо высказываются об этом специалисте. Для меня это тоже важный фактор перехода.

– Знакомы с атмосферой на Центральном стадионе Тулы?

– Это очень важно, когда стадион практически заполнен. Болельщики всегда подогревают эмоционально перед игрой. Они также заводят команду, когда ей тяжело. Жду аншлаги на домашних матчах.

Таблица переходов РФПЛ // Новосельцев будет играть за "Арсенал" под номером 52 //

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