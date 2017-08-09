Зе Луиш: "Личная статистика меня не беспокоит, если у команды все хорошо"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш после первого тайма матча 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что команда находит взаимосвязь на поле, несмотря на 8 изменений в составе. Также футболист заявил, что его не беспокоит личная статистика.

– То, что много замен после прошлой игры – ничего страшного, мы находим взаимосвязь с теми, кто есть, – сказал во флеш-интервью Зе Луиш. – Те, кто отдыхают, получают возможность восстановиться. Не буду беспокоиться из-за того, что я не реализовываю какие-то моменты. Меня беспокоит командный результат, личная статистика – меньше всего, если у команды все хорошо.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"