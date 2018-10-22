11:25 | Футбол — РПЛ

Заявление московского "Спартака" по Каррере

Тарасовка. База ФК "Спартак". Тренировка "Спартака" перед матчем Лиги чемпионов с греческим ПАОК. Пресс-конференция. Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Тарасовка. База ФК "Спартак". Тренировка "Спартака" перед матчем Лиги чемпионов с греческим ПАОК. Пресс-конференция. Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Обсудить
16

"Спартак" опубликовал заявление по поводу отставки главного тренера Массимо Карреры с причинами данного решения.

Напомним, что совет директоров красно-белых принял решение освободить итальянского специалиста от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

- Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. ФК "Спартак-Москва" желает Каррере успехов в дальнейшей карьере, - говорится в заявлении пресс-службы.

54-летний итальянец возглавил "Спартак" в середине 2016 года, после того, как Дмитрий Аленичев подал в отставку. Под руководством Карреры московский "Спартак" выиграл чемпионат России по футболу и Суперкубок страны.

Каррера уволен из "Спартака". Что дальше? Live!

Опрос

Кто должен тренировать "Спартак"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-10-22-massimo_karrera_pokidayet_spartak/

Обсудить
16
Загрузка...
Материалы сюжета: Каррера и "Спартак": это тупик
Материалы других СМИ
Загрузка...