Заявление московского "Спартака" по Каррере

"Спартак" опубликовал заявление по поводу отставки главного тренера Массимо Карреры с причинами данного решения.

Напомним, что совет директоров красно-белых принял решение освободить итальянского специалиста от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

- Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. ФК "Спартак-Москва" желает Каррере успехов в дальнейшей карьере, - говорится в заявлении пресс-службы.

54-летний итальянец возглавил "Спартак" в середине 2016 года, после того, как Дмитрий Аленичев подал в отставку. Под руководством Карреры московский "Спартак" выиграл чемпионат России по футболу и Суперкубок страны.

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