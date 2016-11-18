Завтра переводчик Азмуна будет опрошен в Казани в присутствии адвоката игрока

По информации "СЭ", форвард "Ростова" Сердар Азмун прибыл на стадион Казани, где сегодня состоится матч 14-го тура с "Рубином".

С большой долей вероятности переводчик Азмуна завтра утром будет опрошен в рамках доследственной проверки, которую проводит Следственный комитет по республике Татарстан. Уже сегодня адвокат Азмуна будет в Казани.

Напомним предысторию вопроса: летом этого года Сердар Азмун покинул "Рубин" и перешел в "Ростов", который изначально брал футболиста в аренду. Данный договор, подписанный в 2015 году, был рассчитан до 10 июня 2016 года и содержал опцию выкупа (по данным "СЭ", 2 миллиона евро), против которой в течение действия соглашения не могло возражать руководство казанского клуба.

Как утверждал Азмун, "Рубин" грубо нарушил условия договора, отказавшись отпускать его в Ростов-на-Дону за прописанные в контракте деньги. Казанская сторона до сих пор не признает юридической силы трансфера.

И сегодня, как заявил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Азмуна, сотрудники правоохранительных органов пришли в отель "Ростова" и попытались провести опрос. После чего, как сказал в разговоре с "СЭ" пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский, около 50 сотрудников правоохранительных органов были замечены в отеле. (Сергей ЕГОРОВ)