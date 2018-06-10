За сколько "Локомотив" готов продать Миранчуков? Отвечает Мещеряков

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" прокомментировал резонансное заявление главного тренера команды Юрия Семина о президенте клуба Илье Геркусе. Представитель руководства железнодорожников отметил, что все порой бывают эмоциональны.

– По словам Семина, Геркус сейчас выбрал бизнес-модель "Локо" в 2010-2016 годах, когда "президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям"…

– Слушайте, я точно не хочу комментировать Юрия Палыча. Все мы порой бываем эмоциональны. Главное – как построена работа. Я не цепляюсь за слова Палыча. Я просто знаю суть.

– И все-таки у Юрия Палыча в этом посте есть одна фраза, которая наверняка насторожила болельщиков: "Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать". Уж не о братьях ли Миранчук идет речь?

– А я вам отвечу вопросом на вопрос. Мбаппе являлся прогрессирующим игроком в "Монако"?

– Пожалуй.

– Сколько за него "ПСЖ" дал денег? Кажется, 180 миллионов. Так? Если за братьев Миранчук сейчас дадут 100 миллионов, думаю, клуб согласится их отпустить.

– А есть ли предложения по братьям?

– Я об этих предложениях ничего не знаю. Я вообще ничего не комментирую до того, как что-то случится. Только по факту. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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