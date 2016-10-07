Юрий Васильков: "Еременко? Есть такое понятие, как допинг со стороны"

Бывший главный врач сборной России и "Спартака" Юрий Васильков предположил, что ситуация с полузащитником ЦСКА Романом Еременко разрешится удачно. По его словам, в ЦСКА в отношении допинга все под строжайшим контролем. Напомним, что УЕФА отстранил Еременко на 30 дней. Подробности этого решения должны быть опубликованы сегодня.

– Есть такое понятие, как допинг со стороны, – цитирует Василькова russian.rt.com. – Возможно, кто-то дал что-то лишнее. Хотя я не стал бы говорить о каком-то заговоре. В ЦСКА у меня работает много знакомых медиков, и там все находится под строжайшим контролем. Вероятно, речь идет о ненужной "букашке". Сейчас все, что принимает спортсмен, необходимо тщательно проверять. Табак? Те же пищевые добавки употребляют многие, а где их делают и из чего, не всегда понятно. Вообще мы видим, что и в Европе, и в США люди частенько отстраняются от соревнований на месяц-другой до выяснения обстоятельств, а заканчивается все хорошо.