19:44 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "В матче с "Оренбургом" хорошо сыграл Гильерме"

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Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин после матча 17-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (2:1) особо выделил игру голкипера железнодорожников Маринату Гильерме.

- Игра была в целом сложной для нас, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - "Оренбург" - команда, которая умеет хорошо обороняться и быстро контратаковать. На этом они нас и поймали. Дальше мы рисковали и делали замены. Хорошо сыграл Гильерме. Он дважды взял хорошие мячи. Наше давление привело к тому, что мы завоевали три очка. Спасибо болельщикам! Мы заканчиваем период на хорошей ноте. 

Локомотив - Оренбург

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