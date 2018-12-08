Юрий Семин: "В матче с "Оренбургом" хорошо сыграл Гильерме"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 17-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (2:1) особо выделил игру голкипера железнодорожников Маринату Гильерме.

- Игра была в целом сложной для нас, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - "Оренбург" - команда, которая умеет хорошо обороняться и быстро контратаковать. На этом они нас и поймали. Дальше мы рисковали и делали замены. Хорошо сыграл Гильерме. Он дважды взял хорошие мячи. Наше давление привело к тому, что мы завоевали три очка. Спасибо болельщикам! Мы заканчиваем период на хорошей ноте.

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