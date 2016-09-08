Юрий Семин: "Спартак" играет с душой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии гостевого матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что его не волнуют потери в стане соперника. Также Семин отметил, что "Спартак" вызывает у него особые чувства, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– У "Спартака" хорошее настроение, команда с душой играет, – подчеркнул Семин. – Мы с уважением относимся к сопернику. Мы в середине идем, а "Спартак" – лидер. Его потери меня не волнуют. Волнуют свои. Вот у нас Тарасова не будет. Особые чувства "Спартак", конечно, вызывает. Я ведь там играл, не забывайте. А еще у красно-белых отличный стадион.
kingoffam
2Platinum1991 Эк тебя бедолагу плющит...Ты пустырника попей,милок.
17:56
crazysun78
Platinum1991, скока тебя не читаю, все время кажется, что ты или депутат из ЕР, или с дурдома сбежал... ))))
17:53
Platinum1991
Пока Спартак выезжает ТОЛЬКО за счёт предвзятого судейства, но посмотрим, что будет дальше! В любом случае, это большое тренерское достижение Карреры в его биографии - он ГЛАВНЫЙ!!! Главный пожарник Спартака! И не в Италии, а в России, и не в регионе, а в великом, былыми воспоминаниями, и могучем деньгами Спартаке! А что это значит??? А это значит, что нас ожидает НЕЗАБЫВАЕМОЕ зрелище в исполнении Спартака! Скучать не придётся! Это я вам гарантирую. В Локомотиве тоже большие изменения! Ольгу отставили и пригласили Палыча и работы у него НЕПОЧАТЫЙ край! Накопилось много с годами тренерской чехарды! Локомотиву по силам победить Спартак! Важно сыграть дисциплинированно в обороне и быть внимательными в своей штрафной! Судья Николаев КРЕАТУРА Спартака и его назначают, чтобы Николаев помогал Спартаку украсть победу у Локомотива! Как минимум ТРИ 1000% пенальти надо было ставить в ворота Спартака в первых пяти играх, но судьи их НЕ ПОСТАВИЛИ! Дважды надо было удалять игроков Спартака с поля, но судьи не удалили! Вот вам работа Спартака с судьями. А вспомните концовку прошлого сезона,когда судьи НАГЛО помогли Спартаку украсть победу у Локомотива! Игрокам Локомотива надо быть внимательными на подступах к штрафной и в штрафной и не хватать игроков Спартака руками - могут быть неприятности! Судья Николаев может ПРИДУМАТЬ ПЕНАЛЬТИ, которого не было! Плюс с подкатами надо быть осторожнее, а лучше без них! Может судья Николаев и игрока Локомотива удалить! Полная МОБИЛИЗАЦИЯ игроков Локомотива по ДИСЦИПЛИНЕ, чтобы не доставлять радости судье Николаеву выдумывать пенальти и раздавать ЛИПОВЫЕ карточки!
17:44
Дузер
Может с "душком"?
17:22