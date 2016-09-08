Юрий Семин: "Спартак" играет с душой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии гостевого матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что его не волнуют потери в стане соперника. Также Семин отметил, что "Спартак" вызывает у него особые чувства, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– У "Спартака" хорошее настроение, команда с душой играет, – подчеркнул Семин. – Мы с уважением относимся к сопернику. Мы в середине идем, а "Спартак" – лидер. Его потери меня не волнуют. Волнуют свои. Вот у нас Тарасова не будет. Особые чувства "Спартак", конечно, вызывает. Я ведь там играл, не забывайте. А еще у красно-белых отличный стадион.