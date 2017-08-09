Юрий Семин: "Никак Казань не возьмем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что специально перевел Соломона Кверквелию в нападение в концовке матча 5-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:1). Также он назвал справедливым удаление форварда казанцев Жонатаса.

– В Казани всегда сложно. Не исключение и сегодняшняя игра, – сказал Семин. – Ничья закономерна. В первом тайме рубин имел моменты, но мы выдержали давление. После удаления все было в наших руках, но совершили ошибку, заработав пенальти. Пришлось много работать. Слава богу, Кверквелия забил. Мы пошли ва-банк, переведя его в нападение. В защите "Рубин" играл блестяще. Очко всегда лучше, чем ничего. Я благодарен команде за характер.

Фарфан травмирован. Галаджан и Корян? Играли мало, оценить тяжело. Хотелось бы, чтобы они что-то создали, но не получилось. Красная карточка Жонатасу? Он явно отмахнулся! Больше комментировать нечего.

А выходя из зала для пресс-конференций, Семин бросил: "Никак Казань не возьмем". (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" //

За что удален игрок "Рубина" Жонатас