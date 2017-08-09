Юрий Семин: "Никак Казань не возьмем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что специально перевел Соломона Кверквелию в нападение в концовке матча 5-го тура премьер-лиги с "Рубином" (1:1). Также он назвал справедливым удаление форварда казанцев Жонатаса.
– В Казани всегда сложно. Не исключение и сегодняшняя игра, – сказал Семин. – Ничья закономерна. В первом тайме рубин имел моменты, но мы выдержали давление. После удаления все было в наших руках, но совершили ошибку, заработав пенальти. Пришлось много работать. Слава богу, Кверквелия забил. Мы пошли ва-банк, переведя его в нападение. В защите "Рубин" играл блестяще. Очко всегда лучше, чем ничего. Я благодарен команде за характер.
Фарфан травмирован. Галаджан и Корян? Играли мало, оценить тяжело. Хотелось бы, чтобы они что-то создали, но не получилось. Красная карточка Жонатасу? Он явно отмахнулся! Больше комментировать нечего.
А выходя из зала для пресс-конференций, Семин бросил: "Никак Казань не возьмем". (Артур ЕНИКЕЕВ)
Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" //
За что удален игрок "Рубина" Жонатас
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РубинЛоко 1:1 90+1' Соломон Кверквелия pic.twitter.com/UJpJ7RH3tk– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
- Рубин
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Джефферсон Фарфан
- Соломон Кверквелия
- Кристиан Жонатас
- Артем Галаджан
- Аршак Корян
чуфар
Скорее нападающего. Защитник может помочь, но без нападающего сложно. Нападающего!!!
22:31 9 августа