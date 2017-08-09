За что удален игрок "Рубина" Жонатас

На 52-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Рубин" – "Локомотив" арбитр Алексей Сухой удалил с поля игрока хозяев Жонатаса. Нападающий, не пытаясь сыграть в мяч, левой рукой схватил Дмитрия Баринова за горло, а правой несильно ударил его по голове. За это судья вынес нарушителю предупреждение, которое оказалось для него вторым. В данной ситуации рефери поступил верно, а вот первое наказание Жонатаса желтой карточкой на 35-й минуте выглядело чрезмерным. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив"