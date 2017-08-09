21:28 | Футбол — РФПЛ

За что удален игрок "Рубина" Жонатас

Момент с удалением Жонатаса. Момент с удалением Жонатаса. Момент с удалением Жонатаса. Момент с удалением Жонатаса.
Момент с удалением Жонатаса.
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На 52-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Рубин" "Локомотив" арбитр Алексей Сухой удалил с поля игрока хозяев Жонатаса. Нападающий, не пытаясь сыграть в мяч, левой рукой схватил Дмитрия Баринова за горло, а правой несильно ударил его по голове. За это судья вынес нарушителю предупреждение, которое оказалось для него вторым. В данной ситуации рефери поступил верно, а вот первое наказание Жонатаса желтой карточкой на 35-й минуте выглядело чрезмерным. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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qwe20

желтая - да, но откуда красная?

22:14

Патриот Сибири

Эх, не судьба Жонатасу сыграть в русском класико в Хабаровске... Надеюсь, Бердыев все равно возьмет его на выезд, чтобы не отлынивал.

22:07

Никифор

Сухой падла настоящая,продажная. Пенальти не поставить не мог, за это в ФНЛ мог угодить, очевидней очевидного.

22:05

Фуля

Да, судя по всему Локомотив назначен чемпионом.

22:01

ngil

Просто Жонатас не хочет лететь в Хабаровск.

21:59

CbIHOK-73

да за то, что судейка заряженный. там за первый тайм паровозы 2 чистейших "желтка" заработали, который судейка не заметил

21:37