За что удален игрок "Рубина" Жонатас

На 52-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Рубин" – "Локомотив" арбитр Алексей Сухой удалил с поля игрока хозяев Жонатаса. Нападающий, не пытаясь сыграть в мяч, левой рукой схватил Дмитрия Баринова за горло, а правой несильно ударил его по голове. За это судья вынес нарушителю предупреждение, которое оказалось для него вторым. В данной ситуации рефери поступил верно, а вот первое наказание Жонатаса желтой карточкой на 35-й минуте выглядело чрезмерным. (Александр БОБРОВ)
qwe20
желтая - да, но откуда красная?
22:14
Патриот Сибири
Эх, не судьба Жонатасу сыграть в русском класико в Хабаровске... Надеюсь, Бердыев все равно возьмет его на выезд, чтобы не отлынивал.
22:07
Никифор
Сухой падла настоящая,продажная. Пенальти не поставить не мог, за это в ФНЛ мог угодить, очевидней очевидного.
22:05
Фуля
Да, судя по всему Локомотив назначен чемпионом.
22:01
ngil
Просто Жонатас не хочет лететь в Хабаровск.
21:59
CbIHOK-73
да за то, что судейка заряженный. там за первый тайм паровозы 2 чистейших "желтка" заработали, который судейка не заметил
21:37