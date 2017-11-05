Юрий Семин: "Медведев? Я был недоволен игрой всей команды в матче с "Шерифом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед началом матча 16-го тура чемпионата России с ЦСКА подчеркнул, что команда должна быть готова к любым перестановкам в составе армейцев. Специалист не знает, на какой позиции выйдет полузащитник красно-синих Понтус Вернблум.
– Нам сегодня предстоит игра и мы к ней должны быть готовы, – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Почему в стартовом составе вышел Коченков а не Медведев? Это два равноценных вратаря, предпочли Антона.
Недоволен ли я игрой Медведева? Я был недоволен игрой всей команды в матче с "Шерифом".
У меня нет информации о том, где сыграет Вернблум. "Локомотив" должен быть готов ко всем перестановкам.
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Шериф Тп
- Понтус Вернблум
- Антон Коченков
- Никита Медведев
Medved.
Tribunal Z - а с чего тренер должен постоянно повторять глупости про свою ответственность? это зажравшимся российским футболистам нравится, а на западе все прекрасно понимают, что основную ответственность несут футолисты.
16:50
Tribunal Z
как команда идёт на первом месте у тренера кто не берёт ответственность на себя за игру команды, поражаюсь
16:34