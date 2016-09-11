Юрий Семин: "Кепка? Тренер "Спартака" тоже носки поменял"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что не стоит обращать внимание на то, что по ходу встречи он снял кепку, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Наставник "Локо" снял головной убор в первом тайме после пропущенного гола.

– Вы после гола сняли кепку. На удачу?

– Не надо на это реагировать. Мало ли что я сделал. Тренер "Спартака" тоже носки поменял.