18:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Кепка? Тренер "Спартака" тоже носки поменял"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что не стоит обращать внимание на то, что по ходу встречи он снял кепку, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Наставник "Локо" снял головной убор в первом тайме после пропущенного гола.

– Вы после гола сняли кепку. На удачу?

– Не надо на это реагировать. Мало ли что я сделал. Тренер "Спартака" тоже носки поменял.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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КОММЕНТАРИИ (5)
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bito28

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19:42

самарец

выпьем с горя ! где же кружка??

19:17

Azm

Не надо обыгрывать не очень удачную шутку уважаемого человека.

19:15

NF

Надеюсь, до трусов дело не дойдет...

19:09

zae1976

Сема молодец!!! Все видит)))

19:08

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