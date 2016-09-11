Юрий Семин: "Кепка? Тренер "Спартака" тоже носки поменял"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что не стоит обращать внимание на то, что по ходу встречи он снял кепку, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Наставник "Локо" снял головной убор в первом тайме после пропущенного гола.
– Вы после гола сняли кепку. На удачу?
– Не надо на это реагировать. Мало ли что я сделал. Тренер "Спартака" тоже носки поменял.
bito28
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19:42
самарец
выпьем с горя ! где же кружка??
19:17
Azm
Не надо обыгрывать не очень удачную шутку уважаемого человека.
19:15
NF
Надеюсь, до трусов дело не дойдет...
19:09
zae1976
Сема молодец!!! Все видит)))
19:08