Юрий Семин: "Гильерме и Эдер не сыграют с ЦСКА"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что вратарь Гильерме и нападающий Эдер не примут участия в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА. Он добавил, что пока рано говорить о сроках восстановления футболистов.

Оба игрока получили травмы в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2). У Гильерме диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра, у Эдера - повреждение одной из мышц задней поверхности бедра.

– Гильерме и Эдер не сыграют в матче против ЦСКА, – приводит ТАСС слова Семина. - Сейчас трудно говорить о сроках их восстановления.

Матч "Локомотив" – ЦСКА пройдет завтра, 5 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.