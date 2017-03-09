Юрий Семин: "Есть вероятность, что Ари сыграет с "Краснодаром"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не исключил, что нападающий Ари сможет принять участие в матче 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Ранее "СЭ" сообщал, что вероятность попадания форварда, арендованного у "быков", в состав железнодорожников крайне невелика.

- Если говорить о предстоящей встрече с "Краснодаром", наверняка вы смотрели его матч со "Спартаком". Что-то для себя подметили? - вопрос Семину.

- Подметил праздник, который был на стадионе. Это был настоящий матч чемпионата России, который популяризирует футбол, на который идут люди. Этот потрясающий стадион, который есть у "Краснодара". Ну, и достаточно хорошая игра. А что подметили - будет ясно 13-го числа. Будете смотреть с трибун и критиковать нас.

- Есть вероятность, что Федор Смолов не сыграет. Для вашей команды это плюс или будет сложнее, потому что непонятно, на ком делать акцент?

- Я сторонник того, чтобы больше внимания уделять своим игрокам. Мне бы очень хотелось, чтобы Ари играл. Посмотрим. Может быть, будет. Нужно больше внимания уделять своим ребятам. Лучше их подготовить. Если на поле выйдет Смолов - будет одна ситуация, нет - значит другая. Предсказать заранее это невозможно.

- Есть вероятность, что Ари сможет сыграть с "Краснодаром"?

- Есть, конечно.

- А Фарфан?

- Нет, потому что он еще не тренируется в общей группе.

- И Антон Миранчук?

- Да. И Антон то же самое. Он еще работает индивидуально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)