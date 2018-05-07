Юрий Семин: "Эдер забыл обиду"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. Наставник железнодорожников отметил, что Эдер забил победный гол в матче против "Зенита" (1:0), так как усердно тренировался и не держал в себе обиды на тренерские решения.

- Эдер перед "Зенитом" разбудил в себе зверя?

- Да. Он очень хорошо тренировался. И забыл обиду, которую тренер ему нанес, не выпустив на поле (в матче 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:2). - Прим. "СЭ"). Главное, он не обиделся на футбол.

- Давно не видели вас в галстуке на матчах.

- А вы посмотрите на фотографии, когда мы стали чемпионами в 2002 и 2004 годах! (усмехается). Нет, сейчас галстук другой. Иная мода. С тех пор галстуки на матчи надевал, но нечасто.

Полностью интервью Юрия Семина – скоро в "СЭ"