Юрий Первак: "Черчесов отлично подходит "Спартаку"

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак отметил, что кандидатура Станислава Черчесова является подходящей для красно-белых. Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России может возглавить клуб после увольнения Массимо Карреры.

- Черчесов отлично подходит на должность главного тренера "Спартака", и он мог бы успешно совмещать эту деятельность с работой в национальной команде, - приводят "Известия" слова Первака. - Российский специалист обладает сильной харизмой, умеет находить общий язык с абсолютно разными футболистами, а также у него за плечами огромный багаж опыта. Откровенно говоря, мое мнение о Черчесове сильно поменялось после ЧМ-2018. За довольно короткий период времени он сумел сколотить боеспособный коллектив и добился со сборной России поистине серьезного достижения на международной арене. Однако повторюсь, даже у Черчесова в "Спартаке" все может получиться только в том случае, если будет налажена, в частности, работа административного и руководящего составов клуба, если между тренером и руководством будут сохраняться доверительные отношения.