Юрий Гаврилов: "Отставка Карреры логична. Но неизвестно, как она скажется на команде"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился своим мнением об увольнении Массимо Карреры. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Сегодня он отправлен в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

– Он не первый и не последний, уже столько тренеров поменяли в "Спартаке". Сейчас что-то происходит внутри команды, отсюда коллектив и лихорадит, – говорит Гаврилов. – А руководство всегда ищет выход из ситуации, если нет результатов. Но я не знаю, исправится ли положение с уходом Карреры. Отставка выглядит логичной, но неизвестно, как она скажется на коллективе.

– Кто, на ваш взгляд, должен сменить Массимо?

– Трудно сказать, потому что многие специалисты ходят по кругу. Увольняют, человек идет в другой клуб, оттуда выгоняют – снова где-то появляется. В "Спартаке" работали тренеры не хуже Карреры, но особого результата у них не было. Думаю, что у "Спартака" все дело в системе. Надо возвращаться к своим воспитанникам. (Елена Григорьевская)